Netflix stawia na horrory? Zebraliśmy wszystkie nowe zapowiedzi platformy

To jedna z tych produkcji, na które czekam tak bardzo, że aż przebieram nogami – to nic złego, ruch jest zdrowy. "1899" to serial od Jantje Friese i Barana bo Odara, czyli twórców świetnego "Dark". Już sam zwiastun pokazuje, że będziemy mieli do czynienia ze złożoną i przede wszystkim tajemniczą produkcją. Jeśli jeszcze do tego uda się powtórzyć mroczny klimat, to będziemy mogli mówić o hicie.