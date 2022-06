Ale można krzywić się i marudzić na Polaków, że naśmiewają się z Elliota Page'a, jego tożsamości seksualnej i jego problemów. Bardziej frapuje mnie: dlaczego to robią? Myślę, że winę za to ponosi cały system, w którym tkwimy. I nie chodzi tutaj o to, że wszystko chcę zrzucić na kapitalizm. Ale spójrzmy na to z tej strony: siedzisz sobie w nieswojej kawalerce za 2,5 kafla miesięcznie, zastanawiasz się, czy jutro ziemniaki z kefirem czy mrożona pizza na obiad, a tu wjeżdża ci artykuł o tym, że Elliot Page nie chciał ubrać sukienki, ale musiał, a przy okazji, że to powodowało u niego taki stan, że chciał umrzeć. Z perspektywy twojego, a nie, przepraszam, mieszkania twojego landlorda, taki problem rzeczywiście wydaje się irracjonalny. Problem głodu na świecie też przejmuje nas mniej, kiedy musimy liczyć każdą złotówkę, kupując podstawowe produkty żywnościowe.



Odbyłam dzisiaj krótką rozmowę z kolegą na ten temat. Napisał: "Trudno mi czuć z nimi (ludźmi dobrze sytuowanymi, popularnymi - przyp. red.) jakąkolwiek więź, bo wiem, że są ludzie, którzy mają znacznie gorzej i pies z kulawą nogą się nimi nie interesuje. Nie kwestionuję bólu, kwestionuję wartość, jaką ma doświadczenie bólu, gdy nie masz żadnych innych trosk, zwłaszcza trosk bytowych". Nie jest to pozbawione sensu i szczerze rozumiem tę perspektywę. Wyczuwam w niej jednak pewne niepogodzenie się ze stanem faktycznym i próbę odwrócenia nurtu rzeki przez zaciekłe zanurzanie w nią kija. Rzeka się nie odwróci, ty się spocisz, i na co ci to było.



Zasadnym wydaje mi się spojrzenie na to z innej perspektywy. Po pierwsze, nie zdradzę chyba wielkiej tajemnicy, jeśli powiem głośno, że pisanie o ludziach sławnych jest opłacalne nie tylko dla ludzi sławnych, ale i dla mediów. Podejrzewam, że transseksualny chłopak z południa Stanów Zjednoczonych Ameryki mógłby mieć diablo gorszą perspektywę i jeszcze gorsze sytuacje na koncie (znowu te "gorsze"!; ale pozwólcie mi na ten "obiektywizm") niż Elliot Page. Tylko co z tego? To tylko dowodzi tego, że jedne problemy i osoby będą bardziej medialne od drugich, ale to wciąż ten sam system, ta sama machina, której zębatki pracują i tylko czasem przeskoczą o kilka ząbków za daleko - wtedy pojawia się coś nowego, zyskuje rozgłos i tak to się dalej kręci.



Jednak fakt, że to idol rzeszy ludzi, osoba rozpoznawalna dostała głos i mówi o ważnych rzeczach, odzierając je z tabu, może przyczynić się do wielu dobrych rzeczy. Nastolatek z południa Stanów Zjednoczonych może poczuć, że nie jest sam. Może zrozumieć i uświadomić sobie, nawet jeśli to się nigdy nie ziści, że on też ma szansę na sukces i realizowanie się w dziedzinie, która go interesuje. Może to banialuki idealistki, ale pokazywanie ludzi, którzy zwykle prezentowani są, jakby grafik w czasie rzeczywistym ciągle majstrował w Photoshopie, z bardziej ludzkiej strony, jest cenne. Dokładnie tak samo jak oglądanie w reklamach kremów przeciwzmarszczkowych kobiet dojrzałych, ze zmarszczkami, a w reklamach środków przeciwtrądzikowych ludzi z trądzikiem albo śladami po nim. To pozwala nam trochę zrzucić z siebie ciągłą presję bycia zajebistym. Bo nie jesteśmy cały czas zajebiści. Ja nie jestem.