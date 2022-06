Disney+ już za chwilę wystartuje w Polsce. Im bliżej debiutu platformy, tym mniej ma ona dla nas tajemnic. Wiemy już jaka będzie cena subskrypcji, na jakich urządzeniach będziemy mogli z niej skorzystać, a nawet co obejrzymy w rodzimym języku. Teraz Myszka Miki ujawnia więcej szczegółów. Dowiedzieliśmy się bowiem, ile mniej więcej produkcji dostaniemy już w dniu premiery serwisu i, przede wszystkim, co to będą za tytuły.



Disney+ już na samym starcie, przytłoczy was swoją ofertą. Zgodnie z podanymi informacjami, 14 czerwca na platformie będzie można obejrzeć co najmniej 800 filmów, 1000 seriali i 150 produkcji oryginalnych. Wśród nich są produkcje ze świata MCU czy Star Wars. Nie brakuje też tytułów z rodziny Disneya i Pixara. Na samym początku nie będziemy mogli narzekać, że nie mamy co oglądać, a z czasem biblioteka serwisu będzie się jeszcze powiększać.