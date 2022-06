Jaram się nowym serialem od twórców "Dark". Nie tylko dlatego, że w "1899" zagra Maciej Musiał

Jeśli Netflix dał wspomnianym twórcom równie dużo swobody, co przy "Dark", to będziemy mieli kolejny hit. Zobaczcie, że zwiastun "1899" jest ekstremalnie tajemniczy. Pełny dziwnych symboli, niejasnych znaków i horrorowego nastroju. Akcja rozgrywać się będzie na statku ochrzczonym jako Kerebros (a więc Cerber) pod koniec XIX wieku. A co może być lepszego niż groza w zamkniętej przestrzeni płynącej pośrodku niczego?



Choć zapowiedź nowego serialu Netfliksa trwa zaledwie minutę, to widać, że twórcy nie zapomną o bohaterach. W tym krótkim fragmencie widać, że tło społeczne, a więc ludzie, którzy płyną transatlantykiem w poszukiwaniu lepszego życia, będzie tu grała jedną z głównych ról.