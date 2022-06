Serial "Pierścienie Władzy" będzie klapą stulecia? Twórcy już rozkładają dupochron

Jak swego czasu pisał mój redakcyjny kolega, "Gra o tron" rozpoczęła zupełnie nową erę dla fantasy w telewizji. Jeśli mówimy o serialach, gatunek sprowadzano najczęściej do taniej rozrywki. Produkcja HBO to zmieniła, stając się złotym standardem - wyznacznikiem jakości, do którego inni nadawcy mogą co najwyżej dążyć. To ona wielkimi zgłoskami wyryła się na kartach historii całego medium i nawet pomimo fatalnych dwóch ostatnich sezonów, do dzisiaj nie ma poważnego konkurenta.



Nic dziwnego, że od "Gry o tron" odcinają się wszyscy twórcy seriali fantasy. Jak pokazują fakty, ich warsztat nigdy nie dorównał ambicjom i nie udało im się zrealizować czegoś na miarę serialu HBO. To po prostu zbyt wysoko zawieszona poprzeczka. Nawet osoby stojące za prequelem produkcji już się od niej odcinają. Przyznali bowiem, że "Ród smoka" ma być zupełnie inny niż oryginalna seria.