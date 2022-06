Jak "Jiggle Jiggle" zostało piosenką roku? Gwiazdy demaskują, co się dzieje na TikToku

TikTok nigdy nie miał być "poważną" platformą, ale to nie znaczy, że nie można na niej zarabiać. Internet roi się od różnych Dzikich Trenerów i innych gwiazdeczek, które próbują zarabiać na viralach. Często z sukcesami. A przecież TikTok może też funkcjonować jako świetne narzędzie propagandowe i przede wszystkim miejsce, gdzie wybić mogą się młode gwiazdy. W tym biznesie nic nie pozostaje jednak autentyczne do końca. Dziś TikTok to taka sama maszynka do manipulowania odbiorcami jak wszystkie inne media społecznościowe.



Otwarcie zaczęły o tym mówić młode gwiazdy muzyki popularnej, które w przeszłości zaliczyły jeden lub więcej hitów na TikToku. Jako pierwsza o byciu zmuszaną do kręcenia filmików pod ten serwis opowiedziała Halsey, a niedługo później w rozmowie z portalem Rolling Stone o podobnym procederze opowiedział Trevor Daniel. Nie trzeba było długo czekać aż do trendu artystów zmęczonych "robieniem low-fi tiktoków" dołączą tak znane nazwiska jak Florence Welch, Doja Cat, FKA Twigs i Charli XCX.