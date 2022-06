Teraz albo nigdy. W "Stranger Things" musi w końcu zginąć któryś z dzieciaków

"Stranger Things" od dłuższego czasu desperacko potrzebował zmian, które wniosły by nieco świeżości do bardzo skostniałej formuły ustalonej jeszcze na samym początku istnienia tej produkcji. Wiele osób miało jednak wątpliwości, czy podległy wymogom algorytmu Netflix poważy się na taki ruch. Na szczęście potrzebę podjęcia większego ryzyka dostrzegli też bracia Duffer, co poskutkowało najlepszym sezonem "Stranger Things" od 2016 roku. Absolutnie zasłużone pochwały kierowane w stronę showrunnerów serialu nie powinno nam natomiast przesłonić faktu, że do ideału wciąż brakuje całkiem spoko.



Dufferowie dosyć wyraźnie nie mają pomysłu na część starych bohaterów należących do ciągle rozrastającej się obsady. Jedenastka bez mocy stanowi najsłabsze ogniwo 4. sezonu, Will Byers od zakończenia 1. części wydaje się osobą pozbawioną dalszej roli w tej historii, a Steve Harrington został sprowadzony do pozycji jednowymiarowego dowcipu. Wątpliwości jest zresztą więcej. "Stranger Things" mogłoby być jeszcze lepsze, ale na przeszkodzie stoi wciąż zbytnia bojaźliwość twórców. W 4. sezonie niby jest groźniej, ale tylko dla postaci pobocznych.