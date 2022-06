Twórcom serialu, a więc reżyserom Lenny'emu Abrahamsonowi ("Normalni ludzie", "Pokój") i Leanne Welham ("Mroczne materie", "Proces Christine Keeler") oraz zespołowi scenarzystów (m.in. Alice Birch i Meadhbh McHugh) udaje się oddać ducha książki Rooney bezbłędnie. Nie jest to przesadnie zaskakujące, że ponownie mamy do czynienia z kawałkiem dobrego, jakościowego kina. Abrahamson ma na swoim koncie oscarowy "Pokój" z Brie Larson oraz współreżyserował "Normalnych ludzi" z Hettie Macdonald. W trakcie dwunastu półgodzinnych odcinków przenikamy do świata dwudziesto- i trzydziestolatków, szukających sensu w pogmatwanym życiu, które nie daje obietnicy, że ten sens, to coś, ten "klik" tam na pewno jest.



Serial "Rozmowy z przyjaciółmi" jest jednocześnie oszczędny i przesycony. Ci z was, którzy znają "Normalnych ludzi" wiedzą, o czym mówię i z pewnością zachwycą się nową produkcją na podstawie twórczości Rooney. Z jednej strony mamy tu surowe kadry, prostotę i pewną zachowawczość, związaną nie z obawą przed przekroczeniem granic, ale współgrającą z nastawieniem głównej bohaterki. Z drugiej strony znajdujemy się w centrum burzliwych wydarzeń, ekscytującego romansu, który zdaje się kipieć niczym mleko na gazie, dociskane jeszcze pokrywką. Kontrast pomiędzy sposobem opowiadania historii, a tym jakie emocje ona wywołuje, tylko podnosi wartość tej opowieści bliskiej i dalekiej. Każdy widz weźmie z niej to, czego potrzebuje. A resztę zostawi - albo w sferze marzeń, albo odetchnie z ulgą, że to nigdy mu się nie przydarzyło.



"Rozmowy z przyjaciółmi" obejrzysz na HBO Max.