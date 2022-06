Czerwiec trwa już jakiś czas, więc i na Playerze pojawiły się interesujące nowości. Wśród nich jest finałowy sezon "Kontroli", a tego serialu przecież nie wypada nie znać. Podobnie "Nieobecni" powrócili w wyśmienitej formie. Co więcej za jakiś czas będziecie mogli porównać zdolności Filipa Zachary do sposobu działania wybitnego detektywa z "Dziewczyny we mgle". W tym miesiącu na platformie zdecydowanie jest co oglądać.



*Zdj. główne: Kontrola/fot.: Michał Stańczyk