Wszystko to, co napisałem powyżej, nie świadczy o mojej niechęci do Johnny'ego Deppa. Jestem fanem jego talentu i uważam, iż został potraktowany niesprawiedliwie. Żaden sąd nie zdecydował o jego winie w sprawie dotyczącej przemocy domowej. Przecież nawet wcześniejszy proces w Wielkiej Brytanii dotyczył bardziej prawa "The Sun" do użycia określenia "żonobijca". Gdyby przeciętny człowiek ustawił obok siebie te dwa wyroki, to mógłby dostać schizofrenii. Jakim cudem pisanie o kimś "żonobijca" bez twardych dowodów nie jest oszczerstwem, a nie wymienienie go z imienia i nazwiska w tekście o byciu ofiarą przemocy domowej jest zniesławieniem? Na chłopski rozum to zwyczajnie nie ma sensu.