Orange Warsaw Festival otworzył sezon festiwalowy z przytupem. Na jakie jeszcze imprezy w 2022 roku czekamy?

Przyznam, że pod względem line-upu nieco bardziej interesował mnie piątek - choć bardzo czekałem na Foals i Florence + The Machine, 3 czerwca na większej scenie mieli zagościć Tyler, The Creator, Charli XCX, Nas i Joey Bada$$. Ten pierwszy występował bardzo wcześnie, bo już o 17 - zdążyłem na czas (bardzo zależało mi na jego koncercie) i doczekałem się świetnego show. Publiczność jeszcze się zbierała i ewidentnie potrzebowała czasu, by się rozkręcić i, wiadomo, rozweselić. Tuż pod sceną robiło się coraz goręcej, a Joey ściągnął kilka buchów od pomocnych fanów - nieco denerwowało mnie, że znaczna część tłumu długo pozostawała straszliwie nieruchawa przez dłużczy czas, na szczęście pod koniec występu uległo to zmianie. Bada$$ niestrudzenie walczył o złapanie kontaktu z większą publicznością - do skutku. I warto było. Festiwalowicze w końcu nastroili się do imprezki.



Legenda nowojorskiej sceny - Nas - dał oldschoolowy występ oparty na największych klasykach ze swojego repertuaru. Artysta wykazał się koncertową kondycją, której mogliby mu pozazdrościć młodsi koledzy z branży. Z kolei Charli XCX, która mimo problemów z głosem dała z siebie wszystko (czasem posilając się playbackiem, co można zrozumieć) dała zachwycający wizualnie show. Gwiazda wieczoru, Tyler, poszalał na scenie, którą przekonwertował w leśno-oniryczną scenerię. Pozwoliłem się pochłonąć i zaufałem jego hipnotyzującym, euforycznym ruchom.



Mała scena to Żabson x Young Igi, którzy wchodzili po północy - w momencie, w którym i tak planowałem już ewakuację ze względu na potężne zmęczenie i zdarte gardło. I najważniejsze: 22:00 pod Warsaw Stage uczestniczyłem w pogo na koncercie Szczyla - chłopak świetnie czuje publiczność i znakomicie radzi sobie na żywo. To właśnie jego koncert wspominam najlepiej.