"Duchy z miasteczka Demmin" Vereny Kessler to opowieść pełna ciepła i bólu. Radości i smutku. Melancholijna, jeśli zgodzimy się, że melancholia to pewien stan cierpienia, ale i tęsknoty za tym, co było, ale i mogłoby być. Zanurzenie się w Demminie, nieco sennym, ale i zwykłym miasteczku, jakich tysiące, choć i na swój sposób wyjątkowym z racji przeszłości, dostarcza wielu sprzecznych emocji. Są tu i niepokój, i podekscytowanie, i lęk oraz radość, zwłaszcza, kiedy do głosu dochodzi żartobliwa, buńczuczna Larry. Kessler flirtuje z gatunkiem young adult, historią, wojeryzmem i robi to na najwyższych obrotach, czyli z pełnym zaangażowaniem i po prostu dobrze. Bo to jest dobra, bardzo dobra książka, którą trzeba przeczytać.



Książka "Duchy z miasteczka Demmin" autorstwa Vereny Kessler już w ArtRage.



* Zdjęcie główne: ArtRage