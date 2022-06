Ten serial dokumentalny opowiada historię tytułowego Eirika Jensena. Czy naprawdę jest on najlepszym norweskim policjantem? Tak się wydaje, do momentu, kiedy nie padają na niego podejrzenia o handel narkotykami. Śledczy będą się więc zastanawiać, czy mógł on posunąć się do tak poważnego przestępstwa, nadwyrężając społeczne zaufanie.



Serial już na Netfliksie.