“Morbius” wrócił do kin, a Sony się zbłaźniło. Trolle triumfują, bo memy nie sprzedają biletów

"Morbius", gdy pierwszy raz trafił do kin, przez weekend otwarcia zarobił 39 mln dol. i potem zaliczył rekordowy zjazd w kolejnym tygodniu. To jednak nic przy tym, co miało miejsce teraz - przez cały piątek w Stanach Zjednoczonych film wygenerował ledwie 85 tysięcy dolarów, chociaż wyświetlany był w ponad 1000 kinach. Oznacza to, że średnia na kino wynosi zaledwie... 82 dolary na cały dzień.