Co oglądać na Amazon Prime Video? W ten weekend odpowiedź może być tylko jedna. Brzmi ona: "The Boys". Chłopaki jeszcze przed premierą zaczęli rozrabiać na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Oznacza to, że przypominaliśmy sobie dotychczasowe odcinki serialu. Nie była to jedyna produkcja, po którą chętnie sięgaliśmy w mijającym tygodniu.