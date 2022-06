Hughie mówi, że czas tarzania się we flakach już minął i wraz z Butcherem może walczyć z supkami w białych rękawiczkach. Co z tego, skoro w każdym odcinku krew superbohaterów go zalewa. Eric Kripke i Evan Goldberg nie spuszczają z tonu, tylko wciskają gaz do dechy. Oni wiedzą jak wysoko, zawiesili sobie poprzeczkę. Wciąż jednak potrafią ją przeskoczyć, taplając się w istnym gorefeście. "O cholera" będzie najłagodniejszym komentarzem do na potęgę wybuchających głów i latających kończyn. Nie wywierałoby to jednak takiego efektu, gdyby nie zostało ujęte w odpowiednie ramy fabularne.