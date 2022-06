"Men" to najbardziej ryjący banię film Garlanda. Finał będzie się wam śnić po nocach

A zatem "Men" traktuje o mizoginii dosłownej, ale też o patriarchacie zakodowanym, nieświadomym, ukrytym pod całą paletą twarzy-masek, za fasadą niby-niewinnych protekcjonalnych słów i toksycznych zachowań. To właśnie Kinnear w roli wszystkich tych spotkanych na wsi mężczyzn staje się jego ucieleśnieniem. Ten niby oczywisty, a jednak odświeżający zabieg dał spektakularne efekty - bohaterka odchodzi od zmysłów, próbując się oprzeć narastającemu uczuciu osamotnienia, stłamszenia, osaczenia, w końcu - terroru. My, widzowie, ulegamy podobnym emocjom.



Kogoś te momentami nazbyt czytelne alegorie mogą razić, ale w "Men" najważniejsze jest - moim zdaniem - to, w jaki sposób Garland wciela je w życie; to, jakimi środkami zapewnia im tak potężny wydźwięk; wreszcie - to, dlaczego po seansie wiem, że choćbym nigdy do tego filmu nie wrócił, to i tak zapamiętam ten seans na długie lata. Lubię, gdy mglistość przeplata się z dosłownością i lubię, gdy twórcy znają siłę rażenia formy, którą potrafią wykorzystać. Brytyjczyk jest niewątpliwie reżyserem wybitnym - potrafi opowiadać obrazem tak, by zwalić z nóg.