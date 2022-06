Piszecie, że on jej zapłacił 7, teraz ona jemu 15 itd. Żadne pieniądze nie wynagrodzą publicznego upokorzenia i prania brudów. Niby Amber powinna ponieść większą karę ale(!) zauważcie że jej kariera jest skończona. Nikt jej więcej nie zatrudni do żadnego filmu. Inni sławni aktorzy nie będą chcieli z nią pracować. To ją będzie kosztować więcej niż te 15mln. Dobre imię. Karierę. Żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić tego przez co przeszedł Johnny ale w końcu może odetchnąć bo najgorsze już za nim. Połowa Hollywood go wspiera. Stanie na nogi. Prędzej czy później. Czego nie można powiedzieć o ms Heard.



Kolejna osoba, której wydaje się, że wolność słowa polega na plecieniu wszystkiego tego co ślina na język przyniesie bez żadnych konsekwencji. Należała jej się znacznie wyższa kara za to jaki cios zadała wszystkim osobom, które naprawdę przechodzą gehennę z przemocą w domu.



Ale takiej kwoty ona za sranie jeszcze raczej nie płaciła.



To było wiadome od samego początku! Bardzo się cieszę, że wreszcie odzyskał dobre imię i będzie mógł żyć w spokoju.



Wreszcie koniec. I po co jej to było? Laska teraz jest kojarzona z emotką gówna do końca życia, zaszkodziła kobietom, które są serio ofiarami przemocy. Przemoc nie ma płci.

- pisownia oryginalna.