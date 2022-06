Nie rozumiem tego. OK, kochasz serial, kochasz bohaterów. Co najgorszego? To będzie albo dobry serial, albo zły serial, albo średni serial. Część odcinków będzie dobra, część zła. Dlaczego ludzie tak na tym punkcie szaleją? Nie rozumiem, jak ludzie mogą zacząć tak bardzo nienawidzić czegoś, co kiedyś kochali. Jeżeli serial nie przypadł ci do gustu, nie oglądaj go! Kiedy to wszystko stało się tak toksyczne? (...)

Serial "Władca Pierścieni: Pierścienie władzy" nawet jeszcze nie wyszedł, ale jeżeli prześledzisz, co dzieje się w Internecie, dostrzeżesz, że kontrowersje wokół tego są jak II wojna światowa. Oni zrzucają na siebie nawzajem bomby atomowe! (...)

Słyszysz kontrowersje o niektórych serialach Marvela, filmach Marvela, a szczególnie wokół bohaterów DC. Było tak, że jeżeli byłeś fanem "Star Treka", lubiłeś "Star Treka". Teraz wydaje się, jakby połowa ludzi, która nazywa siebie fanami "Star Treka", nienawidziła "Star Treka", a fani "Gwiezdnych wojen" nienawidzili "Gwiezdnych wojen", zaś fani Tolkiena nienawidzili "Pierścieni władzy". Co u diabła? Może dzieje się to przez wprowadzane zmiany, ale jeżeli jesteś pisarzem, zwariowałbyś, jeżeli jakoś byś tego nie zmieniał. Chcesz opowiadać nowe historie, a nie te same - w kółko i w kółko.