Sara James coveruje hit z lat 90. To numer na 50 urodziny Coca-Coli w Polsce

A Coca-Cola lubi kojarzyć się z muzyką - przypomina od tym od dekad, dbając o odpowiedni soundtrack do swoich reklam. Marka od lat pełni rolę muzycznego ambasadora popkultury. Pierwsza wzmianka o tym kultowym napoju pojawiła się już w latach 70. m.in. w piosence Haliny Frąckowiak: "Bądź gotowy dziś do drogi". Wiele lat później o Coca-Cola śpiewał Franek Kimono, powstał też ponadczasowy utwór Kasi Kowalskiej. W ciągu kolejnych dekad Coca-Cola stała się partnerem wielu festiwali muzycznych w Polsce, a od 2021 r. realizowała projekt Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT skierowany do młodych artystów polskiej sceny hip-hopowej. Teraz przyszedł czas na nowy projekt, czyli utwór Sary. Posłuchajcie: