Ciąg dalszy przypału Maty: raper został oficjalnie oskarżony o posiadanie marihuany. Co dalej?

Później podzielił się ze światem kilkoma numerami nagranymi na Jamajce z Young Leosią (lirycznie skupionymi, rzecz jasna, na jaraniu), by wreszcie niedawno wydać znacznie lepszy numer: "Patoprohibicja".



W ostatnim czasie chłopak miał inny drobny konflikt z prawem. Policjanci przerwali jego koncert nad Wisłą ze względów bezpieczeństwa - zaangażowani (mówiąc delikatnie) fani wskakiwali do rzeki, by podpłynąć do rapującego idola. Co zabawne (a przynajmniej mnie bawi), wkrótce z Matą spotkał się prezydent Rafał Trzaskowksi. Jak oświadczył: "rozmawiamy o tym, żeby ewentualne występy naszych artystów mogły się odbywać w taki sposób, żeby mogły zagwarantować bezpieczeństwo. To jest dla nas najważniejsze". Efektów i szczegółów spotkania nie znamy. Policja podkreśla jednak, że przepisy prawa są jasno określone co do tego, jakie imprezy mogą być organizowane i pod jakimi warunkami.