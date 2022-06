Johnny Depp twierdzi, że odzyskał już swoje życie. Wygrał bowiem proces o zniesławienie, który wytoczył Amber Heard. Aktorka ma mu zapłacić okrągłą sumkę, za to co napisała w felietonie dla "The Washington Post". Fani gwiazdora "Piratów z Karaibów" zapewne świętują więc równie mocno, co sam zainteresowany.



W czasie, okrzykniętego tak przez media, procesu dekady wyrok opinii publicznej zapadł o wiele wcześniej i był jednoznaczny. Internauci domagali się bowiem sprawiedliwości dla Johnny'ego Deppa. Dzięki decyzji ławy przysięgłych właśnie ją dostali. Amber Heard będzie musiała zapłacić za zniesławienie aktora, chociaż nie tyle ile się on domagał.