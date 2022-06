Czy "Stranger Things" to najlepszy serial, jaki wyszedł w maju? Wygląda na to, że nie

Nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszym i budzącym we mnie emocje serialem maja jest "Obi-Wan Kenobi". Disney po fiasko 9. części sagi przywrócił mi nim już na dobre wiarę w markę "Gwiezdne wojny". Serial z Ewanem McGregorem w roli głównej to taki Epizod 3.5 rozbity na odcinki, z których obejrzeliśmy już połowę. Intryga rozwija się płynnie i nie czuć, by była wymuszona, a główny bohater dokładnie taki, jak powinien: wytyrany, pokopany przez los, bez wiary i perspektyw. Mimo to Moc, która jest niezwykle przewrotna, wyrywa Bena, bo pod takim imieniem mistrz Jedi się ukrywa na Tatooine, z jego jaskini (dosłownie) i rzuca go na inne światy z nową, ostatnią już misją. Jego tropem podążą jednak jego największy wróg i najlepszy przyjaciel w jednym…