Jeśli z dotychczasowych odcinków "Wiedźmina" pamiętacie tylko jedną scenę, zapewne jest to walka w Blaviken. Ta choreografia, praca kamery, reżyseria i zacięcie na twarzy Geralta - tego nie da się zapomnieć. To zdarzyło się raz na cały serial. Takiej maestrii próżno szukać w innych epizodach pierwszego sezonu, a tym bardziej w 2. odsłonie produkcji. Może jednak znajdziemy ją w nadchodzącej kontynuacji.



Za walkę w Blaviken odpowiada Wolfgang Stegemann, którego na plan pierwszego sezonu "Wiedźmina" podczas dokrętek sprowadził sam Henry Cavill. Koordynator walk mimo plotek nie pracował jednak przy 2. odsłonie serialu Netfliksa. Był on bowiem zaangażowany w prace nad siódmą częścią "Mission: Impossible".