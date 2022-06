Sekretne funkcje Netfliksa, HBO i spółki. Te apki potrafią naprawdę wiele

W zasadzie każda z usług z tego segmentu rynku ma w swoich aplikacjach zaszyte sekretne funkcje, którymi się głośno nie chwali i o których mało kto wie. Czy to Netflix, czy to HBO Max, czy to Amazon Prime Video lub Apple TV, użytkownicy mogą skorzystać z przydatnych dodatków, które ułatwią konsumowanie treści w postaci filmów, seriali oraz innych materiałów wideo. Zainteresowani? No to podpowiadamy, czego i gdzie dokładnie szukać!