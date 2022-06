Problemem okazuje się na przykład definicja "gospodarstwa domowego", która według Netfliksa dotyczy wyłącznie grupy osób mieszkających pod tym samym adresem. Rzecz w tym, że niektórzy subskrybenci interpretują to zupełnie inaczej, podobnie jak… organy rządowe we wspomnianych krajach. Tamtejsze urzędy domagają się od Netfliksa doprecyzowania terminu, który w danym momencie jest w ich opinii czymś pustym.



W związku z tym raczej nie ma co liczyć na powszechną uczciwość użytkowników, którym raczej nie będzie się chciało rezygnować z wygodnego (i - mimo wszystko - nieco tańszego) nawyku. Problem w tym, że sytuacja może sprowokować włodarzy do mniej przyjemnych rozwiązań, takich jak ograniczenia geolokalizacyjne.



Być może Netflix spróbuje najpierw doprecyzować regulamin i opracować sposób na egzekwowanie jego przestrzegania. Może się to jednak okazać znacznie trudniejsze, niż ktokolwiek sądził. Choć trochę nie chce mi się wierzyć, by w swojej obecnej sytuacji serwis odpuścił tę kwestię, może się okazać, że zostanie ona jeszcze bardziej odroczona. Tak czy owak, Polacy, którym te zmiany nie w smak, jeszcze przez dłuższy czas będą mogli spać spokojnie.



Póki co znacznie lepszym i bliższym do zrealizowania pomysłem jest wprowadzenie znacznie tańszego pakietu z reklamami - może on zwabić tych, których odstrasza obecna (i stale rosnąca) cena. Poza tym warto byłoby posłuchać opinii odbiorców i zabrać się do pracy nad jakościowym kontentem, który przyciągnie zmęczonych zalewem paździerzy i coraz bardziej poirytowanych widzów. Miejmy nadzieję, że Ted Sarandos i spółka zdają sobie z tego sprawę.