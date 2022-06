Mam takie poczucie, że robimy coś przełomowego. Weszliśmy do świata popularnego kina trochę bokiem. Grupka ludzi się skrzyknęła, zrobiła serię na YouTubie i nagle z pominięciem całej tej żmudnej drogi, którą zazwyczaj reżyserzy przechodzą, żeby wyprodukować swój produkt, osiągnęliśmy sukces. Z drugiej strony ważne jest też to, jak przedstawiamy świat mniejszości seksualnych. Nie zawsze przecież w Polsce szanowany. Kiedy dostaję wiadomości od widzów, to myślę, że na naszych oczach dzieje się coś bardzo ważnego.

Jeżeli ktoś po obejrzeniu sezonu siada do komputera, żeby napisać podziękowania do twórców, to znaczy, że odebrał go na niezwykle osobistym poziomie. Mam dużą nadzieję, że to jest po prostu jeden z pierwszych projektów tego typu, ale nie ostatni i że teraz jak już niejako przetarliśmy szlaki i pokazaliśmy te tematy w taki lekki sposób, inni pójdą naszym śladem. Bo właśnie tu widzę klucz do naszego sukcesu. "Kontrola" nie jest poważnym dramatem o uciemiężeniu osób niehetoronormatywnych, tylko po prostu przedstawieniem ich normalnej rzeczywistości. Nie prowadzimy walki o to, czy osoby LGBT+ mają prawo do miłości. To jest dla nas oczywiste