Cezary Pazura jako He-Man. Na potęgę Posępnego Czerepu, to najlepsza reklama, jaką widziałem

Cezary Pazura zagrał w reklamie. Nic nowego, prawda? A jednak czegoś takiego jeszcze nie widzieliście - tym razem mowa o prawdziwych wyżynach reklamowej sztuki, bowiem to wideo promujące zabawki "He-Man: Masters of the Universe" firmy Mattel okazało się prawdziwym sztosem, który przypadł do gustu fanom aktora i animacji. Bez napuszenia, za to z ogromem dystansu.



Pazura został fantastycznie i przezabawnie ucharakteryzowany - jego He-Man w średnim wieku szykuje się właśnie do zorganizowania urodzinowego przyjęcia. Wkrótce dowiaduje się, że po latach powrócił sam Szkieletor, nemezis herosa. Wojownik decyduje się zaprosić go na przyjęcie…