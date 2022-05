Amazon oficjalnie tego nie przyznał i nie przyzna. Nic dziwnego, w końcu na serialowego "Władcę Pierścieni" wydał mnóstwo kasy i odpalił hype train, który wykoleił się po starciu z fanami. Polityczna poprawność, niezgodność z oryginałem i wiele innych rzeczy nie spodobało się miłośnikom prozy J.R.R. Tolkiena. Swoje oburzenie głośno wygłaszali w internecie, zapowiadając bojkot "Pierścieni Władzy".



Jeśli "Pierścienie Władzy" nie osiągną komercyjnego sukcesu, będzie to bardzo kosztowna klapa. Co wtedy z zapowiedzianym już 2. sezonem? Amazon znalazł sposób. Wiele wskazuje na to, że po prostu poczeka na reakcje po pierwszej odsłonie serialu i na ich podstawie stworzy kolejną. Oczywiście, z niemal całkowicie nową ekipą.