"Stranger Things" ujmuje swoją bezpretensjonalnością, świetnym castingiem, muzyką i atmosferą – w Hawkings po prostu chce się być, chce się być częścią tej przygody, przeżywać ją razem z bohaterami. Produkcja zawdzięcza to w znacznej mierze podejściu Dufferów do kręcenia swojego serialu. W niejednym wywiadzie opowiadali, że scenariusze ich sezonów ewoluują, zmieniają się już na planie czy w czasie rozmów z aktorami. Choć brzmi to jak przepis na katastrofę, to ten przepis naprawdę działa. Przykład? Bob Newby (grany przez Seana Astina) partner Joyce początkowo miał mieć znacznie mniejszą rolę, ale jego postać tak bardzo pasowała do fabuły, że w trakcie produkcji uczyniono go pełnoprawnym bohaterem. Gdy ginie, jego śmierć jest jednym z najważniejszych powodów, dla których Joyce nie chce wiązać się z szeryfem Hopperem.