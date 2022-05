Ok, umówmy się, że co by o filmach romantycznych (tak melodramatach jak i komediach) nie mówić, to widoki zazwyczaj są w nich ładne. Twórcy nie mają zbyt wiele do powiedzenia, więc rzucają komunałami, pokazując nam piękne pejzaże. Tak dzieje się właśnie w "Toskanii". Jest to opowieść o kucharzu, który jedzie do tytułowego regionu, aby sprzedać firmę swojego ojca. Tam poznaje kobietę. Ona zmusza go do przewartościowania swojego życia i podejścia do miłości.



Film dostępny na Netfliksie.