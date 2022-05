Letnie porządki na HBO Max. Z serwisu znika aż 60 tytułów

Walter Mitty ma nudne życie. Jest samotny, podkochuje się w pięknej koleżance, ale nie ma odwagi do niej zagadać i brakuje mu dreszczyku emocji. Ucieka więc w świat fantazji, w którym zdobywa wszystko, co tylko sobie zamarzy. Jego kariera staje jednak pod znakiem zapytania. Wtedy wyrusza w pełną przygód podróż po świecie, aby ją ratować. O tym, co go spotka, nie śniło mu się nawet w najśmielszych snach.



Film dostępny w HBO Max tylko do 30 czerwca włącznie.