O tej przemianie Bradleya Coopera mówią wszyscy. Zobaczcie tylko, do czego zdolni są ci aktorzy

Wcielający się w legendarnego Leonarda Bernsteina Bradley Cooper na zdjęciu z filmu "Maestro" faktycznie wygląda jak sędziwa wersja siebie. Charakteryzacja niewątpliwie robi ogromne wrażenie, choć osobiście nie jestem wielkim fanem podobnych make-upowych metamorfoz. Mam z nimi pewien problem - jakkolwiek nieraz są efektem naprawdę znakomicie wykonanej pracy świetnych charakteryzatorów, stają się maską, która uniemożliwia aktorowi pełną, stuprocentową grę. Taki make-up sprawia, że mimika twarzy jest ograniczona; grymasy czy pewne aktorskie niuanse są właściwie wykluczone.



I o ile w przypadkach takich jak "Maestro", gdzie Coopera po tej przemianie będziemy oglądać tylko przez jakiś czas (film pokaże widzom Bernsteina w różnych okresach jego życia), o tyle sprawa staje się bardziej problematyczna, gdy aktor znika pod makijażem na cały film. Dlatego na przykład wciąż zastanawiam się, jaki sens miało zatrudnienie Colina Farrella do roli Pingwina w "Batmanie", skoro może grać tam jedynie za pomocą głosu, uśmiechu (ograniczonego!) i, powiedzmy, sposobu chodzenia? Jego zdolności zostały zdławione przez imponującą skądinąd "maskę" - ostatecznie moglibyśmy nawet nie wiedzieć, że to on. Za to pewna nienaturalność charakteryzacji o tej skali jest ewidentnie dostrzegalna.