Już w te wakacje, czyli dosłownie za chwilę, na plan ma wejść cała ekipa nowej "Akademii Pana Kleksa". Na dobrą sprawę do tej pory niewiele na temat filmu było wiadomo. Poznaliśmy nazwisko reżysera i dowiedzieliśmy się, że będzie to wielkie przedsięwzięcie, które nie ograniczy się do samej produkcji. Kleks Academy szykuje bowiem cały zestaw atrakcji, powstałych w oparciu o nowe technologie.



Osoby niemal 40 lat temu oglądające pierwszą adaptację powieści Jana Brzechwy mogli tylko pomarzyć o takich atrakcjach jak aplikacja mobilna, czy cały metaverse i rozwiązania oparte na blockchainie. Gdyby wtedy mogli to zrobić, na pewno kupowaliby tokeny NFT jak szaleni, bo przecież Pan Kleks od dawna bawi i uczy kolejne pokolenia fanów. Dlatego na stającym za kamerą nowej wersji filmu Macieju Kawulskim ciąży wielka odpowiedzialność.