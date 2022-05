Więcej podwyżek, Polak wytrzyma. Abonament RTV idzie w górę

Do końca roku będziemy płacić 7,50 zł za posiadanie radioodbiornika, a za telewizor lub telewizor i radioodbiornik - 24,50 zł. Od stycznia 2023 roku stawki te pójdą znacząco w górę. Mają one wynosić kolejno 8,70 zł i 27,30 zł. Oznacza to wzrost o 16 i ponad 11 proc. w stosunku do dotychczasowych opłat abonamentowych.