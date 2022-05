Lockdown zabrał mu pracę, więc obejrzał ponad 1000 filmów w rok. Teraz na tym zarabia

Gdyby miał wybrać jeden najlepszy film, byłoby to "Cinema Paradiso". Historia o młodym chłopcu uczącym się sztuki filmowej od kinooperatora w pewnym sensie - jak twierdzi - odzwierciedla jego własne życoe. Dorastał w świecie kina, a tata nauczył go, że jeśli chcesz wiedzieć, po której stronie taśmy filmowej znajduje się emalia, to przykładasz do niej usta - tego samego bohater nauczył się od operatora.



Pasja Wattsa sprawiła, że został współautorem recenzenckiego serwisu "The Last Movie Outpost", dla której prowadzi wywiady z aktorami i reżyserami oraz uczestniczy w cotygodniowych programach dyskusyjnych. Z tej historii nie wynika nic poza tym, że czasem może ci się poszczęścić, a wówczas pozornie beznadziejną sytuację przekujesz w coś dla ciebie fantastycznego. I choć życie raczej rzadko kiedy postanawia kogoś podobnie rozpieścić, to jednak - zdarza się. I jakoś tak cieplej się robi na sercu, kiedy się o tym pomyśli.