Netflix ma mój szacunek. To on uczy wszystkich, jak traktować widza

Tyle tylko, że Netflix miał to gdzieś. Dla niego nieprzesadnie liczyły się przyzwyczajenia kiniarzy, a stworzenie wrażenia, że serwis VOD może dać dokładnie to samo, co wyciemniona sala z wielkim ekranem (to oczywiście nie do końca prawda). Mimo kilku lat szalejącej epidemii koronawirusa, zamykania kin i przerw na planach filmowych kino nie upadło, a w tym czasie co więksi gracze zrozumieli, że - uwaga, bo to jest przełomowe - widzowie lubią wybór. Tak, chcemy sami zdecydować, co będziemy oglądać, gdzie i najlepiej z kim, choć - mówiąc uczciwie - na to Netflix wpływu nie ma.