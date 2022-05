Nawet byłe partnerki Johnny'ego Deppa stają po jego stronie. Pod sam koniec procesu Kate Moss połączyła się z sądem zdalnie i zapewniała, że, wbrew twierdzeniom Amber Heard, aktor nigdy nie zepchnął jej ze schodów. Co więcej, to on się nią zaopiekował, kiedy upadła podczas wspólnego wyjazdu. W podobnym tonie utrzymany był list do redakcji TMZ eksmałżonki gwiazdora - Vanessy Paradis: