"Night Sky" z Piotrem Adamczykiem oraz Sissy Spacek i J.K. Simmonsem to najpopularniejszy serial na Amazon Prime Video. Choć Polak nie pojawia się tam przesadnie wiele razy i gra postać mrukliwego, niebezpiecznego gościa, to wystarczyło, by Polacy rzucili się na produkcję. W końcu, mimo sukcesów naszych rodaków, nie tak często ogląda się ich w międzynarodowych tytułach. Ale oprócz "Night Sky" w Prime Video jest więcej do obejrzenia. W serwisie królują też serial na podstawie twórczości Dana Browna, "The Boys", który za chwilę wróci z 4. sezonem, a także "Reacher" i "Miłość, seks i pandemia" Patryka Vegi.