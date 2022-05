Na HBO Max zrobi się zielono i magicznie - oto nowe filmy i seriale w serwisie!

Nowe filmy i seriale wpadają na HBO Max każdego dnia. Jak co weekend piszemy dla was o najciekawszych nowych produkcjach w ofercie serwisu i usuwanych tytułach. Sprawdźcie, co w ostatnich dniach pojawiło się na platformie oraz co zobaczymy na niej w najbliższym czasie - wśród premier m.in. "Fantastyczne Zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a" i "Trawka"!