Cannes 2022: nagrody rozdane. Brawo, Jerzy Skolimowski!

75. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes dobiegła końca - Ruben Oestlund został uhonorowany najważniejszą nagrodą wieczory za swoje "Triangle of Sadness" (w 2017 zgarnął Złotą Palmę za znakomite "The Squade"). Przypominamy, że najważniejsza nagroda canneńskiego festiwalu - i jedna z najbardziej prestiżowych nagród filmowych (a może i najbardziej prestiżowa, biorąc pod uwagę postępujący spadek znaczenia Oscarów) - nazywana jest "odpowiednikiem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury" przez krytyków i historyków kina.



W "Triangle of Sadness" Woody Harrelson wciela się w kapitana luksusowego statku, który zaczyna tonąć - bogaci pasażerowie i załoga lądują razem na bezludnej wyspie. Tytułowy "trójkąt smutku" pochodzi z żargonu chirurgów plastycznych - to zmarszczki między oczami, które wygładza się botoksem w trakcie piętnastominutowego zabiegu. Film to satyryczne (ale i ciepłe) spojrzenie na powiązania między wyglądem a ekonomią w zachodnim społeczeństwie.



Werdykt wydało jury, którego członkami byli: szwedzka aktorka Noomi Rapace, francuski aktor Vincent Lindon (przewodniczący), brytyjska aktorka i reżyserka Rebecca Hall, amerykański reżyser Jeff Nichols, norweski reżyser Joachim Trier, irański reżyser Asghar Farhadi, indyjska modelka i aktorka Deepika Padukone, włoska aktorka i reżyserka Jasmine Trinca, francuski reżyser i aktor Ladj Ly.