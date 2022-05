Nie tylko "Stranger Things". Netflix ma dla was masę nowości, choć sporo tytułów niebawem zniknie

Bez dwóch zdań ten tydzień będzie należał do "Stranger Things" od Netfliksa. Bardzo współczuję innym tytułom, które mają premierę w pobliżu tej produkcji (panie Kenobi, patrzę na pana), ale co zrobić. Jak zapewne wiecie, to opowieść o dzieciakach mających to nieszczęście, że mieszkają w Hawkins, a więc w miasteczku, które co chwila targane jest problemami – wybaczcie za ten żart – nie z tego świata.