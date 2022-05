"Top Gun: Maverick" wgniata w fotel. Jest nawet lepszy od oryginału

"Top Gun: Maverick" z jednej strony mówi nam, że czasem trzeba zostawić przeszłość za sobą i odpuścić, z drugiej zaś z uwielbieniem pławi się w nostalgii. Wbrew pozorom ma to sens - sam Maverick jest gościem, który musi mierzyć się z nie tylko z demonami przeszłości, lecz także z rychłym końcem epoki takich jak on. Gdy słyszy, że wkrótce on i jemu podobni odejdą w zapomnienie, bo idzie nowe (tu: drony), bohater przyznaje rację. Dodaje jednak po chwili: "Ale jeszcze nie dziś". Oczywiście, że nie dziś - póki co wciąż jeszcze z wypiekami na twarzy wyczekujemy kontynuacji filmu z ubiegłego stulecia, choć od czasu jego premiery upłynęły już niemal cztery dekady. Ekscytujemy się, gdy Maverick siada za sterami. Wzruszamy, gdy spotyka się z umierającym Icemanem (zgadza się - Val Kilmer ma tu swoją scenę). Uśmiechamy się, dostrzegając podobieństwo Roostera (Miles Teller) do ojca, Goose'a.



Całe to oglądanie się przez ramie i sentymentalizm ma jednak swoje granice - bez obaw, film Josepha Kosinskiego nie pada przed oryginałem na kolana; daleko mu do pustej reprodukcji (jakkolwiek waszej uwadze z pewnością nie umkną pewne wiernie odtworzone sekwencje). Gdy już wydaje nam się, że wszystko zmierza w identycznym co niegdyś kierunku, Kosinski udowadnia, że umiejętnie wyważył proporcje - nowa opowieść, skupiona na pogodzeniu się z tym, co było i międzypokoleniowym przekazaniu pałeczki, ma własną tożsamość. Potrafi błyskotliwie odnieść się do monumentów dawnych lat i nabrać dystansu do tego, co w "jedynce" portretowane było jako szereg cnót amerykańskiego patrioty, do których warto (trzeba!) dążyć.



Najfajniejsze jest jednak to, że występujące w filmie postacie - choć daleko im do pełnowymiarowych, bogatych charakterologicznie bohaterów (w tego typu kinie raczej niemile widzianych) - nareszcie przypominają ludzi. Najbardziej widać to po samym Mavericku, w którego wreszcie można uwierzyć - i to właściwie od samego początku filmu. Ale to, o czym wspomniałem wyżej, to tylko drobiazgi