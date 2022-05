Po pierwsze, ku mojej wielkiej radości, "Stranger Things" znów jest horrorem - i to takim, który potrafi zaniepokoić. Nowa odsłona jest zdecydowanie najbardziej krwawa i brutalna ze wszystkich dotychczasowych, a niektóre sekwencje zakrawają wręcz o body horror. Poza tym nowy sezon wciąż czerpie z Kina Nowej Przygody wszystko to, co najlepsze, pamiętając jednocześnie, że ważniejsi niż akcja są tu bohaterowie.



Twórcy poświęcają większości z nich odpowiednią ilość czasu (do tego jeszcze wrócimy), dbając o rozwój relacji, solidne motywacje i sensowne osadzenie każdego w poszczególnych wątkach. Elementy opowieści o nastolatkach (to już nie te same dzieciaki!) i dorastaniu nie gryzą się z sekwencjami akcji i motywami fantastycznymi - przeciwnie, wszystko tu doskonale się zazębia i nawet pisząc momenty grozy scenarzyści znaleźli sposób, by za ich pomocą powiedzieć nam coś o samych postaciach. Za fasadą niesamowitych wydarzeń i jakościowej rozrywki kryją się kolejne warstwy historii, którą twórcy chcą nam opowiedzieć.