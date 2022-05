Właśnie o tę kwestię rozchodzi się z Nastką. Bracia Dufferowie tak bardzo przyzwyczaili się do pisania tej postaci, jakby była magicznym Deus Ex Machina, że sami wpędzili się w pułapkę, odbierając jej umiejętności na koniec 3. sezonu. Na papierze to był całkiem interesujący pomysł, który mógł uczynić z Jedenastki bardziej rozbudowaną bohaterkę. W poprzedniej części mogliśmy ją przez chwilę obserwować, gdy spełnia się jako zwyczajna nastolatka, ale nie powiedziało nam to o niej realnie niczego niezwykłego. Oddzielenie nastolatki od jej mocy mogło pozwolić na zajrzenie w głąb jej charakteru. Niestety, wyszło trochę na to, że Jedenastka po prostu nie ma osobowości.