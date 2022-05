"Obi-Wan Kenobi" to nie serial, tylko kontynuacja III epizodu "Star Wars"

Zamiast stawiać na jakieś tanie cliffhangery, reżyserka Deborah Chow daje fanom to, o co prosili. Czuć do tego, że ekipa pracująca nad nowym serialem włożyła w niego kawał serca. To jeden z przypadków, w których suma elementów takich jak scenariusz, gra aktorska, scenografia i kostiumy daje coś więcej, niż wskazywałaby na to czysta arytmetyka. Czekam teraz na więcej!