Fani Johnny'ego Deppa codziennie nękają Amber Heard. Deppheadzi, musicie odpuścić

Telenowela okrzyknięta przez media "procesem dekady" zmierza do finiszu. Już za chwilę pełnomocnicy Johnny'ego Deppa i Amber Heard wygłoszą swoje mowy końcowe, bo wszelkie przesłuchania już za nimi. W czwartek, 26 maja, na miejscu dla świadka po raz ostatni zasiadł gwiazdor "Piratów z Karaibów" i powiedział m.in. jak to pomógł swojej eksmałżonce zdobyć rolę w "Aquamanie". Potem szansę na wypowiedź dostała sama oskarżona.



Ostatnie słowo podczas przesłuchań należało do Amber Heard. Aktorka zasiadła na miejscu dla świadka i znalazła się w krzyżowym ogniu pytań. Jej prawnicy próbowali udowodnić, że to ona była ofiarą w związku, a pełnomocnicy Johnny'ego Deppa jak tylko mogli, starali się podważyć jej wiarygodność.