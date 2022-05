Po "procesie dekady" niedługo zostaną już tylko wspomnienia. Przez ostatnie tygodnie cały świat żył sprawą Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Strony sporu dostarczyły nam rozrywki, piorąc publicznie swoje brudy. Uważnie śledziliśmy, co działo się na sali sądowej, a teraz werdykt zbliża się wielkimi krokami. Prawnicy już bowiem wygłosili swoje mowy końcowe.



Pełnomocnicy Johnny'ego Deppa upierali się, że to ich klient był ofiarą w związku z Amber Heard i dlatego zasłużył na 50 mln dolarów zadośćuczynienia od swojej eksmałżonki. Prawnicy aktorki mają jednak inne podejście do tej kwestii, bo ich zdaniem to ona jest osobą najbardziej poszkodowaną.