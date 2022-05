Nie żyje Andrew Fletcher z Depeche Mode. Był współtwórcą legendarnego zespołu

O śmierci Andy'ego Fletchera (ps. Fletch) fani dowiedzieli się z social mediów. Przyczyny jego śmierci nie są jeszcze znane. Muzyk grał w zespole Depeche Mode (którego był współtwórcą) na instrumentach klawiszowych i gitarze basowej. Urodził się w 1961 roku w Nottingham, a później przeniósł się do Basildon - to tam pod koniec lat 70. założył zespół Composition of Sound z Martinem Gorem i Vincem Clarkiem. Gdy do ekipy dołączył wokalista Dave Gahan, zmienili nazwę na Depeche Mode.