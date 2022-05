Jak opisałbyś Michaela Petersona?



Nie jestem w stanie go opisać z powodów, które właśnie ci wyjaśniłem. Można próbować opisać Michaela Petersona i można spekulować na jego temat. W stosunku do niektórych ludzi był ujmujący, a w stosunku do innych nie. Miał bardzo złożoną osobowość. Można opisać go jako podejrzanego albo skazanego za morderstwo, czy jak teraz powiedzielibyśmy, nieumyślne spowodowanie śmierci. Można też powiedzieć, że był żołnierzem, weteranem, pisarzem, politykiem. To wszystko jest prawdą, choć są to bardzo płynne definicje, które są niedookreślone i są wciąż definiowane na nowo. Myślę, że nie można go jednoznacznie zaszufladkować. Po głębszym zastanowieniu pewnie to samo można powiedzieć o każdym innym człowieku. Wcielałem się w niego na tyle długo, że trudno jest mi teraz jednoznacznie go ocenić i przyczepić mu jednoznaczną etykietkę. A potem zacząłem się zastanawiać, czy to samo można powiedzieć o każdym z nas. Bo mamy do tego skłonność. Opisujemy ludzi, przez co jednoznacznie ich określamy, co sprawia, że wiele rzeczy nam umyka, albo popełniamy błąd w ocenie.